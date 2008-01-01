Продолжим победную серию? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Витязь"

Сегодня, 6 декабря, "Барыс"
сыграет с "Витязем"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Перед этим матчем команды занимают девятые места в своих конференциях.
"Барыс" к этой игре подходит, имея в активе три победы подряд. Команда Юрия Михайлиса в домашних играх обыграла "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0) и "Локомотив" (3:1).
Из-за травм астанчанам не смогут помочь Джесси Блэкер, Даррен Диц, Виктор Сведберг и Дмитрий Шевченко.
"Взялись за ум". Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ "Барыс" - "Витязь"
Отметим, что домашняя серия казахстанского клуба завершится матчем с нижегородским "Торпедо" 11 декабря.