Продолжим победную серию? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Витязь"

Начало - в 17:00.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня, 6 декабря, "Барыс" сыграет с "Витязем" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем команды занимают девятые места в своих конференциях.

"Барыс" к этой игре подходит, имея в активе три победы подряд. Команда Юрия Михайлиса в домашних играх обыграла "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0) и "Локомотив" (3:1).

Из-за травм астанчанам не смогут помочь Джесси Блэкер, Даррен Диц, Виктор Сведберг и Дмитрий Шевченко. 

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Отметим, что домашняя серия казахстанского клуба завершится матчем с нижегородским "Торпедо" 11 декабря.
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Сегодня 10:00
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