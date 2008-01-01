"Тяжелая игра для нас". Михайлис поблагодарил хоккеистов "Барыса" после победы над командой Скабелки

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, комментируя победу над "Локомотивом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил на пресс-конференции, что его команде пришлось непросто в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб выиграл на своей арене со счетом 3:1. Эта победа стала третьей подряд.

- Равная игра. Тяжелая игра для нас. В команде соперника очень габаритные хоккеисты, и очень непросто нам пришлось в обороне сыграть. Очень много борьбы было. И хорошо, что мы эту борьбу выиграли. И хорошее движение было, в первую очередь. И скажу так, что мы из-под прессинга соперника очень здорово выходили. Реализовали большинство - вот этот нужный гол в конце второго периода. Ну и здорово сыграли третий период. Мы играли очень компактно, забили. Спасибо ребятам за эту победу, спасибо команде, спасибо Ортио, который нас очень много выручал. Мы очень хорошо сыграли в меньшинстве. Три на пять выстояли и четыре на пять выстояли, там, правда, гол такой... немножко не доработали.

- Насколько выбыл Сведберг?

- Он пока не тренируется. Завтра ему будут снимок делать и завтра уже будет какая-то информация.

Напомним, что "Локомотив" возглавляет бывший наставник "Барыса" Андрей Скабелка.