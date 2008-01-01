Скабелка разобрал поражение от "Барыса" и ответил на вопрос о возвращении в Казахстан

Он выделил сильные стороны своей бывшей команды.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
1
Сегодня 22:07

Главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка, который ранее возглавлял "Барыс", прокомментировал поражение от своей бывшей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также на послематчевой пресс-конференции он ответил на вопрос о готовности вернуться в Казахстан.

- Надо поздравить "Барыс" с победой, с хорошей игрой - достаточно дисциплинированно сыграли. Чего не скажешь о нашей игре. Слабо начали мы первый период. "Барыс" владел инициативой и по броскам, и игровой. Во втором периоде удалось выровнять, в зону атаки перевести, сравняли счет, но удаления привели к голу в конце игры. Ну и в третьем периоде уже "Барыс" играл по счету и не смогли мы взломать эту оборону и свести хотя бы к ничьей этот матч. 

- В истории "Барыса" были случаи, когда одних и тех же тренеров снова приглашали поработать в команде. Если абстрагироваться от всех моментов, если вам вдруг поступит предложение, вы примите его?

- Я даже обсуждать не хочу и отвечать на этот вопрос. Зачем? 

- Почему в составе не было Романа Савченко? Что с ним?

- С ним ничего, с ним все нормально. Он, возможно, сыграет в следующем матче. 

Напомним, "Барыс" одержал домашнюю победу над "Локомотивом" со счетом 3:1.

Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
1
Сегодня 22:07
© 2008 - 2020 ТОО «EML»