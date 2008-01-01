"Барыс" выиграл у команды Скабелки и продлил победную серию до трех матчей

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда на своем льду принимала ярославский "Локомотив", который возглавляет ее бывший тренер Андрей Скабелка, и выиграла со счетом 3:1.

На девятой минуте первым отличился Антон Сагадеев, которому отдал голевой пас Роман Старченко.

К середине второго периода форвард гостей Георгий Иванов сравнял цифры на табло.

Ну перед вторым перерывом Мэтт Фрэттин снова вывел "Барыс" вперед, реализовав большинство.

А на последней минуте точку во встрече поставил Линус Виделль, забросивший в пустые ворота.

Ворота казахстанской команды в этом матче защищал Йони Ортио, а "Локомотива" - бывший кипер "Барыса" Эдди Паскуале.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующую игру "Барыс" проведет 6 декабря в Нур-Султане против "Витязя". Победная серия казахстанского клуба составляет три матча.