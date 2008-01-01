"Барыс" выиграл у команды Скабелки и продлил победную серию до трех матчей

Команды встречались в Нур-Султане.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 21:43
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Локомотив 3:1

Голы: Сагадеев, 8 (1:0); Иванов, 27 (1:1); Фрэттин, 37 (2:1); Виделль, 59 (3:1)

Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда на своем льду принимала ярославский "Локомотив", который возглавляет ее бывший тренер Андрей Скабелка, и выиграла со счетом 3:1.

На девятой минуте первым отличился Антон Сагадеев, которому отдал голевой пас Роман Старченко.

К середине второго периода форвард гостей Георгий Иванов сравнял цифры на табло.

Ну перед вторым перерывом Мэтт Фрэттин снова вывел "Барыс" вперед, реализовав большинство.

А на последней минуте точку во встрече поставил Линус Виделль, забросивший  в пустые ворота.

Ворота казахстанской команды в этом матче защищал Йони Ортио, а "Локомотива" - бывший кипер "Барыса" Эдди Паскуале

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Следующую игру "Барыс" проведет 6 декабря в Нур-Султане против "Витязя". Победная серия казахстанского клуба составляет три матча. 

Метки:
Барыс в КХЛ Скабелка Андрей КХЛ
Хоккей КХЛ
4
Сегодня 21:43
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