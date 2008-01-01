"Барыс" назвал состав на матч с командой Скабелки

Начало игры в 19:30.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 18:58

ХК "Барыс" на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Локомотива", который тренирует бывший наставник команды Андрей Скабелка.

Встреча пройдет сегодня, 4 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);
Егор Шалапов - Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Аркадий Шестаков;
Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк  - Якоб Лилья;
Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров,  Алихан Асетов - Дмитрий Гурков - Его Петухов, Максим Мусоров.

Метки:
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Сегодня 18:58
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