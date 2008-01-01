"Барыс" назвал состав на матч с командой Скабелки

ХК "Барыс" на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Локомотива", который тренирует бывший наставник команды Андрей Скабелка.

Встреча пройдет сегодня, 4 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

Вратарь: Йони Ортио (Хенрик Карлссон);

Егор Шалапов - Леонид Метальников, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Аркадий Шестаков;

Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Линус Виделль - Кертис Волк - Якоб Лилья;

Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;

Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Дмитрий Гурков - Его Петухов, Максим Мусоров.