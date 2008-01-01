Не идеально, но уже лучше. О ключевой слабости в игре "Барыса" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" даже после неудачных матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжает вместе с ярославским "Локомотивом" оставаться самой "негрубой" командой турнира. Подтянули подопечные Юрия Михайлиса и игру в большинстве, которая на старте турнира была едва не слабейшей в Лиге. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Столичная команда с начала турнира заработала 90 удалений, как и игроки "Локомотива". Ближайший конкурент, а это финский "Йокерит", штрафовали на пять раз больше. В пятерку клубов также входят СКА (108) и "Северсталь" (110). Небольшое количество удалений сказывает и на количестве пропущенных голов в меньшинстве.



Топ-5 сезона в КХЛ по пропущенным голам в меньшинстве



1. "Авангард" - девять голов (92 процента нейтрализации);

2. "Йокерит" - 13 голов (86,3);

3. "Северсталь" - 15 голов (86,4);

4-5. "Локомотив" и СКА - по 16 голов (82,2 и 85,2);

...7. "Барыс" - 18 голов (80).



Другими словами, только каждое пятое большинство для соперника может стать результативным. А если учесть, что "Барыс" практически не нарушает правила, то не во всех встречах соперник получает этот голевой шанс. Шестое место с конца таблицы казахстанцы занимают по забитым голам в игре с численным преимуществом.







Топ-5 сезона в КХЛ по забитым голам в большинстве



1. "Салават Юлаев" - 32 гола (24,1 процента);

2-5. "Витязь", "Авангард", "Динамо" Москва и "Автомобилист" - по 29 голов (22,1, 24, 24,4 и 25,9);

...18. "Барыс" - 19 голов (18,4).



Последние успехи в реализации большинства помогли казахстанскому клубу подтянуть статистику, ведь "Барыс" не так часто играет в большинстве (103 раза). Реже играли только "Йокерит" (78), Динамо" Рига (93) и "Куньлунь" (100), но даже у них реализация повыше. Лучше всех в большинстве действует "Автомобилист" - 25,9 процента (112 попыток). Возможно, что "Барысу" удастся поднять показатели во встречах с "Витязем" (36 голов и 23 место) и "Торпедо" (24 гола и с 12 по 15 место), которые занимают места в нижней части таблицы.



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Добавим, что игры с "Витязем" (6 декабря) и "Торпедо" (11 декабря) можно причислить к встречам, где казахстанская команда может рассчитывать на набор очков. После 28 игр столичная команда набрала 29 очков и занимает девятое место на "Востоке", а уже сегодня, 4 декабря, сыграет на своем льду с "Локомотивом".



Им нужно брать Михайлиса. Конкурент "Барыса" проиграл семь матчей и может "помочь" казахстанцам в КХЛ