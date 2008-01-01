Им нужно брать Михайлиса. Конкурент "Барыса" проиграл семь матчей и может "помочь" казахстанцам в КХЛ

Конкурент столичного "Барыса" - российская команда "Автомобилист" проиграла семь встреч подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и опустилась на шестое место в конференции. Подопечные Юрия Михайлиса были в похожей ситуации, но сумели ее выправить. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



C 16 ноября, когда "Автомобилист" был обыгран в Казани местным "Ак Барсом", россияне набрали три очка в семи встречах. Четыре игры были проиграны в основное время - как во всех двух десятках играх с начала сезона. Провальный отрезок откинул "Автомобилист" из лидирующей группы на шестое место. Нижестоящие команды в ближайшее время не настигнут екатерибуржцев (40 очков), ведь у ближайшего конкурента на шесть очков меньше, но еще пару поражений и ситуация изменится.



У "Барыса" тоже был похожий отрезок, когда команда набрала одно очко в пяти матчах, но у казахстанцев несколько игр в запасе, поэтому они еще могут компенсировать отставание. Михайлис на своем льду обыграл "Сочи" со "Спартаком", которые также проваливают последние матчи, но не являются "Барысу" прямыми конкурентами. "Автомобилист" - это другое дело. Потенциальный соперник по плей-офф.



Если группа клубов, куда входит "Барыс" вместе с "Сибирью" и "Торпедо", сможет выдать неплохой отрезок по набору очков, то они вполне способны воспользоваться провалом "Автомобилиста". Разница в пять-шесть очков (если подопечные Михайлиса выиграют отложенные матчи) не выглядит той, которую невозможно отыграть. Сейчас три-четыре команды претендуют на последних два места в плей-офф, а если они догонят клуб из Екатеринбурга, то число вакантных мест в увеличится до трех.







Неудачи конкурентов важны для "Барыса". Шансы на плей-офф сохранятся, ведь Михайлис с командой сумели немного выправить ситуацию, чего пока не удается тренерам в "Автомобилисте". С другой стороны, "Барыс" набирает мало очков с соперниками, которые находятся на ходу, не испытывая проблем. Конкурент ли такой столичный клуб в Кубке Гагарина? Прогнозы неутешительны. Поэтому "Барысу" важно "всплыть" как можно выше по таблице, чтобы получить соперника "послабее". Черная серия "Автомобилиста" может оказаться очень кстати.



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Напомним, сегодня, 4 декабря, "Барыс" продолжит домашнюю серию игр встречей с ярославским "Локомотивом", а затем примет "Витязь" (6 декабря) и "Торпедо" (11 декабря). После 28 игр столичная команда набрала 29 очков и занимает девятое место на "Востоке". Восьмой идет "Сибирь" с 33 баллами, но она провела на четыре встречи больше.



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