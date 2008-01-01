"Команда Михайлиса окончательно выбралась из кризиса". КХЛ - о матче "Барыса" с "Локомотивом"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем официальном сайте
представила превью к матчу между "Барысом"
и "Локомотивом"
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Встреча пройдет сегодня, 4 декабря, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.
"Барыс" окончательно выбрался из кризиса, одержав победы над "Спартаком" (2:1) и "Сочи" (2:0). Отразил 68 из 69 бросков вратарь Хенрик Карлссон. Здорово проявила себя спецбригада большинства, дважды использовавшая преимущество в формате "5 на 3". "Локомотив" последние два матча тоже выиграл, одолев минское "Динамо" (3:2 ОТ) и "Северсталь" (5:1). Сегодня не поможет "железнодорожникам" новичок Тему Пулккинен, форварду не успели оформить нужные документы. Ярославцы прочно удерживают звание самой "чистой" команды Лиги (209 минут штрафа).
"Барыс" занимает девятое место на "Востоке", постепенно нагоняя восьмерку лидеров. "Локомотив" идет третьим в Западной конференции, заработав 44 очка в 31 матче.
Три игры подряд забивает нападающий "Барыса" Якоб Лилья (3+0). Сразу несколько игроков "Локомотива" имеют на счету результативные серии, самая длительная - у защитника Алексея Марченко (четыре встречи, 1+3). Следующий матч станет 300-м в КХЛ для нападающего Павла Красковского.
10 ноября подопечные Андрея Скабелки, в прошлом сезоне работавшего как раз в "Барысе", разгромили бывшую команду своего тренера со счетом 7:2. Дублем отметился нападающий Андре Петерссон", - говорится в тексте.
Напомним, что в предстоящем матче казахстанскому клубу из-за травмы не сможет помочь ключевой защитник Виктор Сведберг. Также в лазарете находятся Джесси Блэкер, Даррен Диц и Дмитрий Шевченко.