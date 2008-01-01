Остановить "Локомотив", или как "Барыс" обыгрывал новый клуб Скабелки в КХЛ

Шведский голкипер Хенрик Карлссон выиграл для "Барыса" последнюю домашнюю встречу против ярославского "Локомотива" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казахстанская команда могла упустить победу, но дожала фаворита Западной конференции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
37-летний вратарь сборной Казахстана отразил 34 броска, пропустив три гола. К 31-й минуте шайбы Никиты Михайлиса, Корбэна Найта и Дастина Бойда принесли "Барысу" преимущество в два гола (3:1), но гостям удалось отыграться. В овертайме первым же броском в створ ворот отличился Антон Сагадеев, а "Барыс" выиграл только седьмой матч в противостоянии.
Игру, как и следующий матч, пропускали ведущие защитники - Даррен Диц с Виктором Сведбергом. Заметим, что все победы казахстанская команда одержала на своей площадке (сыграны всего 22 матча). Первым снайпером игр против "Локомотива" является Роман Старченко (5+2). Только четыре матча "Барыс" выиграл в основное время, а еще в пяти матчах цеплялся за очки.
Все победы "Барыса" над "Локомотивом" в КХЛ
26 января 2010 года
"Барыс" - "Локомотив" - 3:2 ОТ
17 ноября 2010 года
"Барыс" - "Локомотив" - 3:2 Б
28 декабря 2012 года
"Барыс" - "Локомотив" - 2:0
10 сентября 2013 года
"Барыс" - "Локомотив" - 5:3
6 сентября 2015 года
"Барыс" - "Локомотив" - 4:3
27 сентября 2017 года
"Барыс" - "Локомотив" - 6:1
12 января 2020 года
"Барыс" - "Локомотив" - 4:3 ОТ
Таким образом, если у "Барыса" будет шанс в матче с третьей командой Западной конференции, то его можно добиться только благодаря слаженной игре в обороне. Должен снова блеснуть Карлссон, который уже успел оформить первый "сухарь" в сезоне. Не исключаем вариант, при котором матч может затянуться, а тут у столичных игроков практически равные показатели на успех с новой командой Андрея Скабелки.
Они ведь так не играют, или почему в новом "Барысе" не работают козыри Скабелки
Добавим, что перед матчем с "Локомотивом", который набрал 44 очка, "Барыс" идет девятым на "Востоке" с 29 баллами. Казахстанцы подошли ко встрече с победами над "Спартаком" и "Сочи", а "Локомотив" - над минским "Динамо" и "Северсталью". Матч начнется в 19:30 по столичному времени.
Побеждают без Дица, или как в "Барысе" нашли замену самому дорогому игроку клуба в КХЛ