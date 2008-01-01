Будет третья победа кряду? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Локомотив"

Сегодня, 4 декабря, "Барыс" сыграет с ярославским "Локомотивом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.



Перед этой игрой казахстанский клуб с 29 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а ярославская команда, набрав 44 балла, располагается на третьей строчке на "Западе".



К этому поединку подопечные Юрия Михайлиса подходят с двумя победами в активе, обыграв в последних домашних играх московский "Спартак" (2:1) и "Сочи" (2:0).



Тем временем хозяевам льда из-за травмы не сможет помочь ключевой защитник Виктор Сведберг. Также в лазарете находятся Джесси Блэкер, Даррен Диц и Дмитрий Шевченко.