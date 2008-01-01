"Барыс" лишился ключевого защитника перед матчем КХЛ с "Локомотивом"

Казахстанцы идут девятыми на "Востоке".

Фото: allhockey.ru©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:59

"Барысу" в ближайшем матче с ярославским "Локомотивом" не сможет помочь шведский хоккеист Виктор Сведберг. Как сообщает сайт КХЛ, 29-летний защитник помещен в список травмированных.

В нынешнем сезоне Сведберг провел 28 игр, в которых забросил три шайбы и отдал пять ассистов.

Матч "Барыса" и "Локомотива" пройдет сегодня, 4 декабря, в Нур-Султане.

Перед этой игрой казахстанский клуб с 29 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а ярославская команда, набрав 44 балла, располагается на третьей строчке на "Западе".

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:59
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