"Будет рубилово". Эксперт сделал прогноз на матч "Барыса" против команды Скабелки в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Локомотив". Он считает, что казахстанский клуб одержит победу в основное время.



Встреча состоится сегодня, 4 декабря, в Нур-Султане.



"О, вот так сеча будет, рубилово настоящее. Встречаются два крепких и неуступчивых коллектива. Очень интересный момент заключается в том, что нынешний тренер ярославского клуба, Андрей Скабелка, когда-то уже работал с казахстанцами.



Я делаю ставку на "Барыс". Ребята очень неплохо смотрятся, а вот ярославцы просели. Дома казахи играют очень здорово. То же самое касается и "Локомотива", но у них выезд. "Барысу" главное - не удаляться. Вратарь хорошо и уверенно себя чувствует. В последнем матче оформил "сухарь" - 2:0 в поединке с сочинцами.



Много не забрасывают ни те, ни другие, поэтому всего в одну шайбочку и в основное время подопечные Юрия Михайлиса победят. Вот только засушить игру в этот раз точно не получится - ярославцы их пробьют. Там много умеющих хорошо забрасывать хоккеистов. Это сочинцы устали и расслабились, они достаточное количество матчей подряд проиграли уже. Можно даже попробовать взять ничейный исход в основное время. А вот уже по итогам матча "Барыс" и победит.



Это очень принципиальное сражение, у обоих коллективов похожая манера игры. Причем, я вот вам что скажу: опыта больше у хозяев, а молодежи - у гостей. Скорость и давление - на стороне "Барыса". Яркой атаки, быстрого и резвого катания побольше у молодых и задорных ярославцев. Большинство в порядке у казахстанцев. Вот удалятся два-три раза железнодорожники - один раз точно реализует свой шанс "Барыс", этого им вполне хватит для победы", - отметил он.



Перед этой игрой "Барыс" с 29 очками занимает девятое место в Восточной конференции, а "Локомотив", набрав 44 балла, располагается на третьей строчке на "Западе".