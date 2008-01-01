Хоккеист "Барыса" с опытом игры за сборную Казахстана перешел в российский клуб

В КХЛ он провел 116 матчей.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 23:02
Защитник Кирилл Полохов стал хоккеистом "Тамбова", сообщает пресс-служба российского клуба.

22-летний воспитанник Караганды выступал в системе "Барыса" (НМХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ), с которым заключил контракт в 2015 году. В общей сложности в ВХЛ провел 41 игру и набрал четыре очка, в КХЛ 116 матчей и те же четыре балла.

В 2015-2016 годах выступал за сборную Казахстана среди игроков до 18 лет. В период 2016-2018 годов играл за сборную среди игроков до 20 лет, а с 2017 по 2018 год привлекался к играм за первую сборную.

Главным тренером "Тамбова" является Дмитрий Крамаренко, под руководством которого Полохов играл в темиртауском "Арыстане".

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