Хоккеист "Барыса" с опытом игры за сборную Казахстана перешел в российский клуб

Защитник Кирилл Полохов
стал хоккеистом "Тамбова"
, сообщает пресс-служба российского клуба.
22-летний воспитанник Караганды выступал в системе "Барыса" (НМХЛ, МХЛ, ВХЛ, КХЛ), с которым заключил контракт в 2015 году. В общей сложности в ВХЛ провел 41 игру и набрал четыре очка, в КХЛ 116 матчей и те же четыре балла.
В 2015-2016 годах выступал за сборную Казахстана среди игроков до 18 лет. В период 2016-2018 годов играл за сборную среди игроков до 20 лет, а с 2017 по 2018 год привлекался к играм за первую сборную.
Главным тренером "Тамбова" является Дмитрий Крамаренко, под руководством которого Полохов играл в темиртауском "Арыстане".
Без снайпера и защитника-бойца. С кем может расстаться "Барыс" в КХЛ и почему лучше не прогадать