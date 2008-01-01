Хоккеист "Барыса" впервые прокомментировал драку с канадским одноклубником

Защитник "Барыса" Никита Клещенко
, недавно отправленный в "Номад", в интервью сайту Шайба.kz
впервые прокомментировал инцидент, произошедший на тренировке команды, где он подрался со своим одноклубником Джесси Блэкером
, сломав ему челюсть.
- Как переживаешь всю эту непростую ситуацию, которая произошла с тобой?
- Конечно, это неприятно. В целом очень неприятная ситуация вообще. Но что поделать? Уже ничего не изменить. Надо двигаться дальше. Что случилось, то случилось. Нам обоим надо сделать выводы. Мы должны становиться сильнее как команда.
- В твою сторону было много негатива. Кто тебя поддержал и продолжает поддерживать?
- На самом деле в первый же день мы в команде быстро с этим инцидентом разобрались. У всех была нормальная реакция. Все понимают, что внутри коллектива всякое может произойти.
- Что можешь сказать болельщикам, которые делают скоропалительные выводы, не разобравшись в ситуации?
- Слушайте, так всегда было, это нормально с их стороны. Кто-то думает так, кто-то - иначе. Никто не знает всю внутреннюю кухню. Это неизбежно. По-любому болельщикам остается только строить догадки. Но я никого не осуждаю. Каждый человек имеет право на свое мнение.
Напомним, что инцидент произошел на тренировке команды. В результате драки канадцу сломали челюсть
и игрок выбыл на неопределенный срок. Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис назвал
все это "рабочей обстановкой".