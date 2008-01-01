Мог зажигать у нас, а стал лидером в "Авангарде". Легионер выбрал российский клуб вместо "Барыса"

В дебютном турнире набрал уже 25 очков.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 20:24
Американский форвард-новичок Рид Буше набрал за омский "Авангард" 25 очков, а лучшие бомбардиры "Барыса", которыми являются Якоб Лилья с Линусом Виделлем, заработали только 17 баллов. О голеадоре, который не приехал в Казахстан - в материале корреспондент Vesti.kz.

27-летний фланговый нападающий Буше около десяти лет назад выигрывал со сверстниками мировые турниры, а сейчас приехал покорять КХЛ. В последних сезонах у него не складывалось в НХЛ, и он больше выступал в АХЛ. Именно в этой лиге "Барыс" находил своих главных звезд, а вот с Буше не вышло. Вроде бы даже интерес был, и какие-то переговоры, но американец оказался в "Авангарде".

Вряд ли форвард, который набрал в трех крайних сезонах АХЛ 178 (93+85) очков, разочарован своим выбором. Клуб играет практически в крупнейшем городе турнира, а сам хоккеист не уходит со льда без набранных очков. На пару с Сергеем Толчинским Буше уже набрал 25 очков (10 голов и 15 передач) и лидирует в команде.



Пять шайб американца стали победными для "Авангарда" (лучший результат в клубе и в Лиге). Почему же такого игрока не хватает "Барысу"? Во-первых, в казахстанском клубе популярнее приглашать канадцев, а самым известным гражданином США был Брэндон Боченски. Второй такой результативный нападающий сейчас бы не помешал.

Во-вторых, Буше, возможно, смотрелся бы предпочтительнее, чем Мэтт Фрэттин, который каким-то необъяснимым образом все еще сохраняет место в "Барысе". Возможно, в клубе понимают провал с его приглашением, но позволить себе новые расходы не могут. Сезон-два назад канадец бы уже искал себе другую команду.

В-третьих, неплохо стартовал в "Барысе" Фил Варон, который должен компенсировать трансферные неудачи, но канадец скорее разыгрывающий игрок, чем голеадор. Поэтому казахстанской команде нужен свой снайпер, который бы штамповал голы, как конвейер. Пытается это делать швед Якоб Лилья, но на финише его усилий может оказаться недостаточно.

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Добавим, "Барыс" обыграл "Сочи" и оформил вторую победу подряд в КХЛ. Продолжает пропускать матчи капитан команды Даррен Диц, который вошел в число самых высокооплачиваемых игроков Лиги, а первым снайпером стал Якоб Лилья. Следующий матч "Барыс" проведет 4 декабря, когда дома примет ярославский "Локомотив".

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Авангард Барыс в КХЛ КХЛ Канада Фрэттин Мэтт Лилья Якоб
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Сегодня 20:24
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