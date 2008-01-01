Мог зажигать у нас, а стал лидером в "Авангарде". Легионер выбрал российский клуб вместо "Барыса"

Американский форвард-новичок Рид Буше
набрал за омский "Авангард"
25 очков, а лучшие бомбардиры "Барыса"
, которыми являются Якоб Лилья
с Линусом Виделлем,
заработали только 17 баллов. О голеадоре, который не приехал в Казахстан - в материале корреспондент Vesti.kz
.
27-летний фланговый нападающий Буше около десяти лет назад выигрывал со сверстниками мировые турниры, а сейчас приехал покорять КХЛ. В последних сезонах у него не складывалось в НХЛ, и он больше выступал в АХЛ. Именно в этой лиге "Барыс" находил своих главных звезд, а вот с Буше не вышло. Вроде бы даже интерес был, и какие-то переговоры, но американец оказался в "Авангарде".
Вряд ли форвард, который набрал в трех крайних сезонах АХЛ 178 (93+85) очков, разочарован своим выбором. Клуб играет практически в крупнейшем городе турнира, а сам хоккеист не уходит со льда без набранных очков. На пару с Сергеем Толчинским Буше уже набрал 25 очков (10 голов и 15 передач) и лидирует в команде.
Пять шайб американца стали победными для "Авангарда" (лучший результат в клубе и в Лиге). Почему же такого игрока не хватает "Барысу"? Во-первых, в казахстанском клубе популярнее приглашать канадцев, а самым известным гражданином США был Брэндон Боченски
. Второй такой результативный нападающий сейчас бы не помешал.
Во-вторых, Буше, возможно, смотрелся бы предпочтительнее, чем Мэтт Фрэттин
, который каким-то необъяснимым образом все еще сохраняет место в "Барысе". Возможно, в клубе понимают провал с его приглашением, но позволить себе новые расходы не могут. Сезон-два назад канадец бы уже искал себе другую команду.
В-третьих, неплохо стартовал в "Барысе" Фил Варон
, который должен компенсировать трансферные неудачи, но канадец скорее разыгрывающий игрок, чем голеадор. Поэтому казахстанской команде нужен свой снайпер, который бы штамповал голы, как конвейер. Пытается это делать швед Якоб Лилья
, но на финише его усилий может оказаться недостаточно.
Главная задача для "Барыса", или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина
Добавим, "Барыс" обыграл
"Сочи" и оформил вторую победу подряд в КХЛ. Продолжает пропускать матчи капитан команды Даррен Диц, который вошел
в число самых высокооплачиваемых игроков Лиги, а первым снайпером стал
Якоб Лилья. Следующий матч "Барыс" проведет 4 декабря, когда дома примет ярославский "Локомотив".
Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из "Барыса", а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ