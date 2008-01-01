Лилья обошел самого Дица. Хотя был близок к уходу из "Барыса", а теперь вышел в лучшие снайперы КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья принес "Барысу" победу над "Сочи" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), забив гол в третьем матче подряд. 27-летний нападающий обошел Даррена Дица и вплотную приблизился к Корбэну Найту с Найджелом Доусом. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Дебютант турнира забил в стартовых 12 встречах всего три гола, а сейчас его показатель - 11 шайб. Тренерский штаб Юрия Михайлиса не был доволен результативностью форварда на старте турнира и был готов указать ему на дверь, хоть тот и выполнял большой объем черновой работы. Например, 32 заблокированных броска - результат на уровне ведущих исполнителей клуба.



А сейчас по результативности в сезоне Лилья обошел Дица, который пока остановился на десяти голах. В общем зачете снайперов Лиги нападающий казахстанского клуба делит с 14-го по 23-е места, а еще пару взятий ворот и швед нагонит бывших лидеров "Барыса": Найт забил 12 голов, а Доус - 13. Лидирует в номинации Дмитрий Яшкин из московского "Динамо" с 20 голами.



Прогресс Лильи воодушевляет на фоне провала другого потенциального голеадора - Мэтта Фрэттина. Канадский форвард должен был забивать в каждой встрече, ведь точных бросков по воротам у него больше, чем у шведа. Но если Лилья имеет процент реализации 25,6 (11 голов после 43 бросков), то у Фрэттина катастрофа - 4,5 процента (два гола после 44 бросков).







Таким образом, "Барыс" получил нового первого снайпера, хотя еще пару месяцев назад был готов с этим игроком расстаться, признав ошибку в селекции. Лилья способен выйти на график с более чем 20 шайбами за регулярный чемпионат, оставшись в лидерах клуба. Может шведский форвард остаться и среди лучших в лиге.



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Добавим, что продолжить голевую серию Лилья сможет 4 декабря, когда "Барыс" примет на своем льду ярославский "Локомотив". После 28 игр казахстанская команда набрала 29 очков, а россияне приняли участие в 31 встрече (44 балла). "Барыс" с Михайлисом вступает в важную фазу игр для борьбы за место в топ-8 конференции.