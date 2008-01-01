Главная задача для "Барыса", или кто основной конкурент Михайлиса в борьбе за Кубок Гагарина

Казахстанский "Барыс" выиграл второй матч подряд и улучшил свои шансы на попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Квартет претендентов на два последних места за Кубок Гагарина на "Востоке" сократился до трио. Об этом и главном конкуренте за место в топ-8 - в материале корреспондента Vesti.kz.



Подопечные Юрия Михайлиса могли вплотную приблизиться к заветной цели с 29 очками уже после победного дуплета, но конкуренты тоже выиграли. "Торпедо" на своем льду обыграло "Трактор", а "Сибирь" расправилась со "Спартаком". Во всех трех играх, включая противостояние "Барыса" с "Сочи", был зафиксирован одинаковый счет (2:0).



Таким образом, казахстанский клуб с 29 очками после 28 игр остался на девятом месте. Новосибирцы набрали 31 балл в 32 матчах и идут восьмыми. Нижегородцы, которые сыграли 31 матч, расположились седьмыми с 32 очками. Немного отстал от этой группы хабаровский "Амур", набравший 26 очков в 33 встречах.



Поэтому считаем, что число претендентов на седьмую-восьмую позиции сократилось с четырех до трех. Определяющими могут стать личные дуэли, ведь "Барыс" по несколько раз сыграет с каждым из конкурентов. Предположим, что главной целью казахстанского клуба станет "Торпедо", которое пока на вершине гонки аутсайдеров.







Во-первых, "Сибирь", в отличие от "Торпедо", выиграла 13 матчей, а нижегородцы - только девять. "Барысу", который сам выиграл в основное время только восемь игр, легче будет с "Торпедо" состязаться по дополнительным показателям. Во-вторых, "Торпедо", как и "Барыс", любит посостязаться за пределами 60 минут игрового времени и тоже расходует дополнительные силы.



Первая дуэль столичных хоккеистов с нижегородцами будет уже 11 декабря, а еще через десять дней состоится игра в Нижнем Новгороде. Два матча, где нужно выжать максимум очков. Будут игры и против "Сибири" с "Амуром", поэтому шансы обойти конкурентов через отбор очков у них напрямую очень хорошие.



"Барыс" способен это сделать даже с учетом того, что выигрывает только у соперников в кризисный для них момент. Не будет удивительно, если на финише у казахстанской команды "чистых" поражений окажется больше, чем побед. Нужно сфокусироваться на попадании в топ-8, ведь у потенциальных соперников баланс тоже отрицательный.



Вряд ли клубы, занимающие сейчас места ниже шестого на "Востоке", поднимутся выше по таблице, которую возглавил омский "Авангард", ведь те набрали 40 и больше очков. Сосредоточимся на роли замыкающего в топ-8, за которую еще надо побороться. Неудачный сезон с невыходом в плей-офф возможен, но квалификация в Кубок Гагарина выглядит реальнее.



"Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и "сухарем" Карлссона



Добавим, "Барыс" обыграл "Сочи" и оформил вторую победу подряд в КХЛ. Продолжает пропускать матчи капитан Даррен Диц, который вошел в число самых высокооплачиваемых игроков лиги. Следующий матч "Барыс" проведет 4 декабря, когда примет ярославский "Локомотив".