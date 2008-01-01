Хоккеиста, сломавшего на тренировке челюсть Блэкеру, отправили из "Барыса" в "Номад"

"Барыс" отправил в свою фарм-команду "Номад", выступающую в чемпионате Казахстана, защитника Никиту Клещенко, передает "Шайба.kz".

Это произошло после скандального инцидента на тренировке, когда он сломал челюсть своему одноклубнику Джесси Блэкеру, а видео с камер наблюдения кто-то слил в интернет. На его место из фарм-клуба недавно был вызван Самат Данияр.

Сегодня Клещенко сыграл за "кочевников" в гостевом матче против "Иртыша". Встреча в Павлодаре завершилась победой столичной команды со счетом 4:0.

Появилось фото Блэкера после драки с хоккеистом "Барыса", где ему сломали челюсть