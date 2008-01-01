"Собрать хоккейную пятерку?". Форвард "Барыса" рассказал о рождении четвертого сына

Форвард "Барыса" Роман Старченко рассказал о пополнении в своей семье, сообщает корреспондент Vesti.kz. Недавно 34-летний хоккеист в четвертый раз стал отцом, причем в его семье родился четвертый сын.

- Роман, поздравляем, у вас родился четвертый сын, как назвали?

- Спасибо, в целом все хорошо. Мама дома, ребенок дома, все счастливы. Пока еще не назвали, но Тимофей будет.

- Планируете пятерку собрать?

- Я не знаю, будут ли они играть или нет. Как подрастут видно будет.

Напомним, сегодня "Барыс" обыграл "Сочи", Старченко отметился заброшенной шайбой. Эта победа стала для команды второй подряд.