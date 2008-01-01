Старченко рассказал о преимуществе "Барыса" в победном матче с "Сочи"

Форвард Роман Старченко, отметившийся голом в победном матче с "Сочи", прокомментировал на пресс-конференции игру своей команды. Отметив, что соперники были равны, он высказался о преимуществе "Барыса".

"В целом неплохо сыграли сегодня в своей зоне. Хорошо, плотно - в средней зоне. И в зоне нападения неплохо двигались. Создали моменты, забили два гола. Где ошибались, там Карлссон помог.

Равный матч. Просто вначале мы использовали большинство плюс потом сыграли более дисциплинировано. Во втором периоде был небольшой провал, упустили преимущество, были потери в средней зоне. Вышли на третий период уже более собранные, дисциплинированные", - сказал Старченко.

Напомним, "Барыс" на своей арене выиграл со счетом 2:0 и одержал вторую победу подряд.