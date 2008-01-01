"Карлссон отыграл здорово". Михайлис похвалил "Барыс" после второй победы подряд

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, комментируя победу над "Сочи" в домашнем матче КХЛ, отметил игру своей команды в большинстве и в обороне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также похвалил вратаря Хенрика Карлссона, отстоявшего на ноль.

"Равная игра была сегодня. Два удаления нам, наверное, помогли. Мы хорошо реализовали 5-3, реализовали 5-4, потом игра выровнялась и обоюдно остро проходила. Соперник во втором периоде добавил в движении. Где-то вот этой плотности может быть нам не хватало, чтобы держать свою игру, контролировать игру. Третий период мы выровняли и играли на равных. Могли и туда забить, и нам могли забить. Но сегодня здорово отыграл Карлссон - на ноль. Вся команда отыграла очень хорошо. Молодцы в обороне. Были ошибки, конечно. Будет исправлять их", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

Напомним, "Барыс" выиграл со счетом 2:0 и одержал вторую победу подряд.