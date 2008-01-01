Капитан "Барыса" вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Названа зарплата

Российский спортивный сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал зарплаты ведущих игроков КХЛ сезона-2020/21. В десятке оказался капитан "Барыса" Даррен Диц.

Так, натурализованный защитник занимает в рейтинге девятое место. Его годовая зарплата составляет 75 миллионов рублей - это чуть более 421 миллиона тенге или около 999 тысяч долларов.

Самым же высокооплачиваемым игроком КХЛ в этом сезоне является нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев - 120 миллионов рублей или 672,9 миллиона тенге. Второе место занимает другой форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин - 95 миллионов рублей или 532,7 миллиона тенге. Третье место делят Якуб Коварж из "Автомобилиста" и Теему Хартикайнен из "Салавата Юлаева" - по 90 миллионов рублей или по 504,9 миллиона тенге.

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