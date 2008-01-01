"Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и "сухарем" Карлссона

Команда выиграла вторую игру подряд.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 19:07
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Сочи 2:0

Голы: Старченко, 11 (1:0); Лилья, 12 (2:0)

Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Юрия Михайлиса принимали "Сочи" и выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы были заброшены в большинстве в первом периоде, причем всего за две минуты.

Сначала на 12-й минуте счет открыл Роман Старченко, которому ассистировали Виктор Сведберг и Антон Сагадеев. А затем на 13-й минуте отличился Якоб Лилья с передачи Фила Варона и Алексея Маклюкова.

Ворота "Барыса" защищал Хенрик Карлссон, который заработал "сухарь". Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Эта победа стала для "Барыса" второй подряд.

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Хоккей КХЛ
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Сегодня 19:07
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