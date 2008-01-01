"Барыс" назвал состав на домашний матч с "Сочи"

Начало игры в 17:00.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:15

ХК "Барыс" на своем официальном сайте назвал состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи".

Встреча пройдет сегодня, 1 декабря, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по столичному времени.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Йони Ортио);
Виктор Сведберг - Диллон Хетерингтон, Мэтт Фрэттин - Фил Варон - Егор Петухов;
Егор Шалапов - Леонид Метальников, Линус Виделль - Керис Волк  - Якоб Лилья;
Валерий Орехов - Алексей Маклюков, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Роман Старченко;
Тамирлан Гайтамиров, Алихан Асетов - Аркадий Шестаков - Павел Акользин, Максим Мусоров.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 16:15
© 2008 - 2020 ТОО «EML»