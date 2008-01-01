Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" против "Сочи"

Сегодня, 1 декабря, казахстанский "Барыс" проведет домашний матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса примут "Сочи". Встреча пройдет на "Барыс Арене" и начнется в 17:00 по столичному времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

На данный момент "Сочи" располагается на 11-м месте в Западной конференции, набрав 21 балл после 30 матчей.

"Барыс" с 27 очками в 27 играх идет девятым на "Востоке".

В первом матче текущего сезона, прошедшего в конце октября, "Сочи" на домашнем льду переиграл "Барыс" со счетом 3:0.