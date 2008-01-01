Добить утопающих, если легионеры не бросят играть. Как "Барыс" может удивить КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" в упорном матче обыграл московский "Спартак" и вернулся в группу команд, которые еще не потеряли шансы выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О следующем матче, где казахстанцам будет противостоять аутсайдера с "Запада", в материале корреспондента Vesti.kz.



Подопечные Юрия Михайлиса выстояли под бомбардировкой "Спартака" и набрали заслуженные два очка. Вдохновенную игру поймал Хенрик Карлссон, который должен был неплохо отдохнуть за время вынужденного простоя. Скорее всего, он и сыграет против "Сочи", ведь ветерану нужно не только игровое время, но и соревновательный тонус, а то может "поплыть" в важный момент.



Шведский голкипер должен сделать первый "сухарь" в сезоне, ведь у "Сочи" такое же слабопродуктивное нападение, как и у "Барыса". Но если казахстанская команда еще на что-то претендует, то у российского клуба пропасть в девять очков от зоны плей-офф. А не забить гол, это неудивительно для "Сочи": "курортники" семь раз уходили со льда без шайбы, и лидирует в Лиге по этому показателю.







В этом сезоне клубы уже пересекались, и россияне забили три безответных гола, но сейчас ситуация немного иная. "Барыс" с хорошим настроением должен выйти на матч против команды, которая хоть и тоже вышла из провального отрезка, но обыграла худший клуб турнира (рижское "Динамо"). ЦСКА (дважды), "Спартак" и "Йокерит" катком прошлись по "Сочи", а теперь очередь "Барыса". Почему?



Если не брать текущий сезон, то два предыдущих казахстанцы не проигрывали россиянам ни дома, ни в гостях. "Барыс" сыграет без Даррена Дица, или, можно сказать, без ведущего игрока команды, но от этого способен сыграет еще разнообразнее. Первым снайпером казахстанского клуба может стать Якоб Лилья, у которого уже десять голов. Разыгрались Линус Виделль с Кертисом Волком.



Опасение лишь одно. "Сочи" четыре из семи побед одержал на выезде, но ведь и "Барыс" чуть успешнее играет на своем льду. В 13 личных встречах казахстанцы выиграли восемь дуэлей, и ни разу не проиграли, если встреча выходила за пределы 60 минут основного времени. По забитым голам практически паритет - 36:35. Есть шанс улучшить статистику, добив и без того утопающий "Сочи".



Плей-офф им, скорее всего, не светит, а вторая подряд победа от "Барыса" удивит и напряжет КХЛ. В свете последних событий, когда заговорили о развале в казахстанской команде, шансы на Кубок Гагарина все еще остаются. В такой ситуации "Сочи" отпускать нельзя - два очка нам нужнее.



Волк чуть не промахнулся, или кто спас "Барыс" с Михайлисом от очередной неудачи в КХЛ



Напомним, домашняя встреча "Барыса" с "Сочи" пройдет завтра, 1 декабря. К матчу столичный клуб подходит на девятом месте в Восточной конференции, а россияне - на 11-м на "Западе". Встреча начнется 17:00 по времени Нур-Султана.