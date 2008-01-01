Волк чуть не промахнулся, или кто спас "Барыс" с Михайлисом от очередной неудачи в КХЛ

В матче с московским "Спартаком" казахстанский клуб "Барыс" прервал серию из поражений, но российская команда могла дожать подопечных Юрия Михайлиса. О некоторых моментах победной встречи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в материале корреспондента Vesti.kz.



Важную победу "Барысу" принес Якоб Лилья, забивший уже свой десятый в турнире. Гол плюс пас на счету Кертиса Волка, который мог бы идти вместе с Хенриком Карлссоном, первой звездой встречи, а вместо этого чуть не стал главным антигероем встречи. "Барыс" был близок к тому, чтобы упустить победу, как уже не раз бывало в сезоне.



Ключевой фигурой выберем Карлссона, ведь ему пришлось поработать на максимальных оборотах. Шведский ветеран отразил 39 бросков из 40 и мог оформить первый в сезоне "сухарь". Особенно сложно ему пришлось в третьем периоде, когда по его воротам бросили 21 раз. Карлссон выстоял, хоть и были сомнения.







Далее поставим Лилью, ведь еще один швед забил во второй встрече подряд, а в этот раз забросил победную для себя шайбу. Из игроков основного состава у Якоба самый высокий показатель реализации бросков - 23,8 процента. Не впечатлявший в начале сезона легионер способен стать лучшим бомбардиром "Барыса" по итогам турнира. Даррена Дица он уже догнал - у обоих по десять голов.



Что же касается Волка, то канадец начал матч с двух результативных действий, а затем проиграл решающее единоборство, которое привело к голу "Спартака". Двухминутное удаление "14-го" номера на 57-й минуте едва не стало ключевым в матче. Если бы москвичи были бы более успешными в созидании, то "Барыс" снова бы упустил инициативу в матче, который итак складывался непросто.







Выигрыш у "Спартака" стал спасительным для тренерского штаба Михайлиса, ведь клуб вернулся на девятое место на "Востоке" и в начале декабря может вернуться в зону плей-офф. Нужно только не отпустить клубы калибра "Сочи" с "Витязем", а также отнять очки у "Локомотива" с "Торпедо". Делать это придется без двух ведущих защитников - вслед за Джесси Блэкером выбыл из строя Диц. Как показал матч со "Спартаком", это вполне возможно.



"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ



Добавим, что матч с "Сочи" на своем льду "Барыс" проведет уже завтра, 1 декабря. Казахстанская команда после победы над "Спартаком" с 27 очками поднялась на девятое место на "Востоке", а российский клуб идет 11-м с 21 баллом.