"Карлссон возвращается и побеждает". КХЛ - об игре "Барыса" со "Спартаком"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила обзор матча "Барыс" - "Спартак", отметив возвращение в ворота Хенрика Карлссона.



Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



"Спартак" продолжает длительную выездную серию и в предыдущей игре одолел "Сочи" (5:3). Хозяева же угодили в кризис, уступив в пяти матчах подряд, причем в трех - дома. Ко всем неприятностям "Барыса" добавилась травма ключевого игрока - защитника Даррена Дица. Это событие более чем некстати именно перед матчем со "Спартаком": во встрече 14 октября в Москве Диц сделал дубль, забросив в том числе и победную шайбу в овертайме.



"Барыс" впервые с 10 ноября решил заявить в стартовом составе Хенрика Карлссона. Нынешний сезон пока складывается для шведа очень плохо: одержана лишь одна победа в четырех матчах, в последнем, против "Локомотива", Карлссон после шести пропущенных шайб отправился на лавку и больше на льду не появлялся. Дица в составе заменил Валерий Орехов, также в четвертом звене вместо Дмитрия Гренца вышел Андрей Шестаков. "Спартак" не заявил защитника Юрия Козловского, которого заменил Алексей Гришин, впервые в заявку на матч КХЛ попал 18-летний нападающий Данил Авершин.



Команды начали матч на невысоких скоростях, моментов у ворот Карлссона и Юлиуса Гудачека почти не возникало, несмотря на то, что соперники по разу поиграли в большинстве. Все изменилось после гола хозяев, который не вытекал из логики игры - шайба заметалась на пятаке у ворот "Спартака" и от Ильи Зубова отскочила к Кертису Волку, который и вогнал ее в сетку. После этого преимущество перешло к "Барысу".



Во втором периоде скорости заметно возросли, прежде всего прибавил "Спартак", у гостей стали получаться осмысленные комбинации, в том числе в большинстве. Но хозяева были к этому готовы, действовали предельно аккуратно, до предела сокращая количество моментов у ворот Карлссона. За три с половиной минуты до перерыва "Барысу" удалась еще одна результативная атака - спартаковцы завозились у борта в своей зоне и позволили сопернику вывести на оперативный простор Якоба Лилью - нападающий хозяев хладнокровно воспользовался шансом. В третьем периоде казахстанцы постарались сыграть просто и не дали сопернику шансов вернуться в игру. Однако за шесть минут до сирены Йори Лехтеря продавил оборону "Барыса" и отдал передачу на Сергея Широкова - нападающий "Спартака" после добивания переиграл Карлссона. Гол заставил гостей завестись, кстати пришлось очередное удаление "Барыса". Гости выпустили шестого полевого игрока, но команда Юрия Михайлиса выстояла", - говорится в тексте.



После этой игры "Барыс", набрав 27 очков, расположился на девятом месте на "Востоке", а "Спартак" с 34 баллами оказался на шестой позиции в Западной конференции.



Следующую встречу подопечные Юрия Михайлиса проведут на своем льду против "Сочи" 1 декабря.