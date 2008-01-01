"Первый период проспали". Знарок - о поражении в матче с "Барысом"

"Красно-белые" идут шестыми на "Западе".

Олег Знарок. Фото: РИА Новости©
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Сегодня 07:59

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок поделился своими эмоциями от поражения в гостевом матче с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Первый период проспали, а так… Пытались, старались… Забивать надо, были моменты и шансы", - приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой игры "Барыс", набрав 27 очков, расположился на девятом месте на "Востоке", а "Спартак" с 34 баллами оказался на шестой позиции в Западной конференции.

Тренер "Барыса" отреагировал на победу над "Спартаком" и разговоры об отставке
 

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Сегодня 07:59
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