"Первый период проспали". Знарок - о поражении в матче с "Барысом"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок поделился своими эмоциями от поражения в гостевом матче с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



"Первый период проспали, а так… Пытались, старались… Забивать надо, были моменты и шансы", - приводит его слова пресс-служба клуба.



После этой игры "Барыс", набрав 27 очков, расположился на девятом месте на "Востоке", а "Спартак" с 34 баллами оказался на шестой позиции в Западной конференции.



Тренер "Барыса" отреагировал на победу над "Спартаком" и разговоры об отставке

