Тренер "Барыса" отреагировал на победу над "Спартаком" и разговоры об отставке

Также рассказал, когда вернется в строй капитан команды.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:40
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал домашний матч со "Спартаком" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

- Первый период играли организованно, терпели, гол забили. Но большинство не получилось. Хорошо играли в обороне в меньшинстве. В принципе, команда неплохо смотрелась в атаке, хорошо держали шайбу. В конце получили удаление, которое могло повлиять на исход матча. Хорошая игра. Мы были готовы к этому матчу. Это было видно в раздевалке, что ребята настроены, - приводит его слова сайт КХЛ.

- На какой срок выбыл Диц?

- Как сказал доктор, недели на три.

- Шли разговоры о вашей отставке, это давит на вас?

- Нет, я это только от вас слышу второй раз.

После этой игры "Барыс", набрав 27 очков, расположился на девятом месте на "Востоке", а "Спартак" с 34 баллами оказался на шестой позиции в Западной конференции.

Следующую встречу подопечные Михайлиса проведут на своем льду против "Сочи" 1 декабря.
Метки:
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:40
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