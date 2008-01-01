Хоккеист сборной Казахстана Доус оформил первый хет-трик за "Ак Барс" и сделал это за 19 минут

Хоккеисты казанского "Ак Барса" выиграли у череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ак Барс" в Казани выиграл со счетом 5:2. Хет-трик в составе хозяев сделал форвард сборной Казахстана Найджел Доус (6-я, 19-я и 25-я минуты), также отличились Кирилл Петров (5-я) и Андрей Педан (39-я). У "Северстали" голы забили Александр Петунин (9-я) и Егор Яковлев (36-я).

Таким образом, Доус оформил первый хет-трик за "Ак Барс" всего за 19 минут.

Казанская команда с 48-ю очками лидирует в Восточной конференции и занимает второе место в чемпионате КХЛ. Следующий матч "Ак Барс" проведет против омского "Авангарда" на выезде. Игра состоится 1 декабря.