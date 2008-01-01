"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1, а авторами шайб у победителей стали Кертис Волк (13-я минута) и Якоб Лилья (37-я). Гости смогли отыграть одну шайбу на 55-й минуте - ее на свой счет записал Сергей Широков.

"Барыс" благодаря этой победе набрал 27 очков и поднялся на девятую строчку Восточной конференции. Подопечные Олега Знарка с 34 баллами идут шестыми на "Западе".

Следующий матч "Барыс" проведет также в Нур-Султане, где 1 декабря примет "Сочи". Начало игры - в 17:00.