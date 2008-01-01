Прервем серию неудач? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Спартак"

Сегодня, 29 ноября, "Барыс"
дома примет "Спартак"
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
К этому поединку подопечные Юрия Михайлиса подходят с пятью поражениями подряд в пассиве. Ранее они проиграли СКА (3:4), "Салавату Юлаеву" (1:4), "Авангарду" (2:5), "Металлургу" (1:2, Б) и минскому "Динамо" (1:4).
Предстоящую игру из-за травмы пропустит
капитан казахстанского клуба Даррен Диц
.
"Барыс" с 25 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Спартак", имея в активе 34 очка, располагается на шестой строчке на "Западе".