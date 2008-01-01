Прервем серию неудач? Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Спартак"

Начало - в 17:00.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:00
Сегодня, 29 ноября, "Барыс" дома примет "Спартак" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

К этому поединку подопечные Юрия Михайлиса подходят с пятью поражениями подряд в пассиве. Ранее они проиграли СКА (3:4), "Салавату Юлаеву" (1:4), "Авангарду" (2:5), "Металлургу" (1:2, Б) и минскому "Динамо" (1:4).

Предстоящую игру из-за травмы пропустит капитан казахстанского клуба Даррен Диц.

"Барыс" с 25 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Спартак", имея в активе 34 очка, располагается на шестой строчке на "Западе".
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей
Хоккей КХЛ
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»