"Будет слив". Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ "Барыс" - "Спартак"

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и эксперт "Рейтинга Букмекеров"
Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Спартак"
. Он считает, что казахстанский клуб одержит победу в дополнительное время.
Встреча состоится сегодня, 29 ноября, в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени.
"Думаю, у "красно-белых" будет слив. "Барыс" в большинстве хорошо выглядит, а у "Спартака" много удалений. Игра должна быть равная. У казахстанцев есть кому забрасывать во втором звене. Москвичам будет очень тяжело одержать победу в Нур-Султане, тем более что у них поездка. У хозяев хотя и бывают какие-то непонятные моменты, но остановиться они не должны.
У обеих команд по три хоккеиста в лазарете. До этого, вроде, все выздоровели, но кто-то снова заболел и пока помочь команде не сможет. Скорее всего, "Спартак" если и проиграет, то где-то в овертайме. У них меняются хоккеисты, нормальных почему-то убирают. Тренеру это, скорее всего, тоже не нравится. Оттого и проблемы начинаются в стане "красно-белых".
Предположу, что если "Спартак" и выйдет в плей-офф, то в первом же раунде может вылететь. У них сейчас нет ничего и никого кроме первого звена. Их лучшего игрока просто взяли и выгнали, а он теперь по клубам мотается туда-сюда. Может быть, Олег Знарок решил сделать в "Спартаке" динамовскую систему? Не знаю, надо смотреть.
У подопечных Олега Знарка все может быть нормально только в том случае, когда хорошо действует первое звено. А остальных хоккеистов вообще не видно уже давно. Они вроде и на площадке, но, в то же время, играть нормально не могут", - отметил он.
Перед этой игрой "Барыс" с 25 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а "Спартак", имея в активе 34 очка, располагается на шестой строчке на "Западе".