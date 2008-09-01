У Михайлиса тоже не получается, или как "Барыс" выступал в КХЛ с казахстанскими тренерами

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после серии неудачных матчей может покинуть свой пост, но смена наставника не всегда приводила к улучшению результатов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О работе других казахстанских специалистов в клубе - в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичная команда всего два раза в истории не выходила в Кубок Гагарина, и в обоих неудачных сезонах с "Барысом" работали тренеры из Казахстана. Очередная попытка с Михайлисом может снова привести к невыходу в плей-офф - тренера могут заменить на других специалистов.
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Казахстанские тренеры в "Барысе"
Сезон-2008/09 - Александр Высоцкий с Андреем Шаяновым (второй заменил первого по ходу сезона) вывели команду в плей-офф с 15-го места.
Сезон-2009/10 - Андрей Шаянов вывел "Барыс" в плей-офф с шестого места на "Востоке".
Сезон-2011/12 - Андрей Шаянов снова вывел "Барыс" в плей-офф с шестого места на "Востоке" (заменил по ходу турнира Андрея Хомутова).
Сезон-2015/16 - Ерлан Сагымбаев, Евгений Корешков и Андрей Назаров, отработавшие с "Барысом" в том турнире, впервые в истории клуба не пробились в Кубок Гагарина.
Сезон-2017/18 - Евгений Корешков и сменивший его Галым Мамбеталиев не смогли квалифицироваться в плей-офф. Этот случай стал вторым в истории клуба.
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Добавим, что следующая домашняя серия начнется 29 ноября матчем с московским "Спартаком". Российская команда занимает шестое место в Западной конференции с 34 очками. "Барыс" после серии из пяти поражений откатился на десятое место на "Востоке".
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