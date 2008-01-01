"Барыс" лишился капитана после пятого поражения подряд

Защитник и капитан "Барыса" Даррен Диц переведен в список травмированных игроков, сообщается на сайте клуба.

Хоккеист получил травму верхней части тела в матче с питерским СКА, в котором команда потерпела пятое поражение подряд. Он пропустит ближайшие матчи КХЛ.

В нынешнем сезоне Диц провел с "Барысом" 25 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 15 (10+5) очков.

Напомним, что ранее был травмирован еще один ведущий защитник команды Джесси Блэкер. Ему во время ссоры на тренировке сломал челюсть Никита Клещенко.

Следующий матч "Барыс" проведет в воскресенье, 29 ноября, в Нур-Султане против московского "Спартака".