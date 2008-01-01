Битва со СКА и нелепый гол. Как "Барыс" испугался прихода Назарова и удивил результативностью в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" проиграл пятый матч подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но был близок к тому, чтобы отнять очки у СКА в Санкт-Петербурге. На игре столичной команда могла сказаться возможная смена главного тренера. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Очередная безликая неудача могла предопределить судьбу тренерского штаба Юрия Михайлиса. Возможно, шансы на успех в гостевой игре со СКА были невелики, но последние события в клубе подводили к прогнозируемому разгрому. "Барыс" стартовал, как и должен был - за 16 минут пропустил два гола. Второй - в большинстве.



Нокдаун? Скорее всего, легкое неудобство было. Лишь могучий бросок Виктор Сведберга подсластил слабый старт матча. А шайба Якоба Лильи выглядела и вовсе нелогичной. Хотя "Барыс" больше времени в первые 20 минут провел в атаке (почти на минуту больше). Почти не уступил "Барыс" и по броскам - девять против 11.







Героем второго периода стал Диллон Хетерингтон, который не только получил два малых штрафа, так еще и потолкался с Артемом Швецом-Роговым. Не назвать поединок ярким, но канадский легионер не уступил противнику. Также СКА забил гол во время удаления Хетерингтона: защитник толкнул соперник клюшкой, а питерцы наказали его за это.



Третий период стать лучшим для "Барыса" в матче, если бы команда Михайлиса смогла задавить соперника. Игроки казахстанского клуба владели инициативой, но основу для финального штурма создать не сумели. Немного не хватило хитрости. Заигрывался с шайбой Фил Варон, а Даррен Диц, как обычно, брал инициативу на себя, хотя партнеры, возможно, находились в лучших ситуациях.







Что же встряхнуло так команду? Возможно, это приход нового тренера, ведь в кандидатах есть Андрей Назаров. В "Барысе" помнят работу этого жесткого специалиста и вряд ли хотят его возвращения. Легкий испуг чувствовался. Показательным был эпизод, когда опытный Роман Старченко провел тяжелую смену, а вместо того, чтобы отбросить шайбу, довел ее до чужой зоны, упал и на коленях ждал смены партнеров.



Встреча была настолько напряженной, что Михайлиса не впечатлил даже победный гол СКА, который он охарактеризовал, как нелепый. Возможно, были бы другие слова, если бы "Барыс" воспользовался своими шансами в третьей 20-ке. Почти шесть минут в атаке, 11 бросков и восемь минут штрафа у соперника. Солидное превосходство, которое вылилось только в один гол.



А СКА ответил вот такой "нелепостью". "Барыс", конечно, нужно похвалить за самоотверженность и результативность. Лишь бы это не стало временной акцией, ведь позиции команды и ее наставника, остаются нестабильными. Возможно, что в "Барысе" не все так плохо, как нам казалось последние пару недель. Ждем справедливого решения по участникам драки на тренировке, которое должно задать положительный импульс команде.







Назаров снова придет в "Барыс", или кто вместо Михайлиса выведет клуб из кризиса в КХЛ



"Барыс" продолжает серию без побед, проиграв уже пятый матч подряд. Казахстанская команда откатилась на десятое место в Восточной конференции с 25 очками. 29 ноября подопечные Михайлиса начнут пятиматчевую домашнюю серию игрой с московским "Спартаком".