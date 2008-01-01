"Голевая перестрелка в пользу СКА". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Запада"

Континентальная хоккейная лига на своем сайте
представила обзор к матчу СКА - "Барыс"
, отметив, что команды устроили голевую перестрелку, которую в итоге выиграли хозяева льда.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась
со счетом 4:3 в пользу российского клуба.
"С понедельника в Санкт-Петербурге из-за сложной эпидемиологической ситуации закрыли для посещения спортивные мероприятия, правда сделали оговорку, что запрет не распространяется на профессиональные клубы. Но на деле судьба матча между СКА и "Барысом" решалась за считанные часы до начала. Молодежка "армейцев" уже сыграла при пустых трибунах против "Академии Михайлова", а по поводу основной команды шли консультации. В итоге все закончилось благополучно для болельщиков, которые купили билеты заранее, закрывать Ледовый от публики не стали.
Зрителей, пришедшие на матч, снова увидели в деле молодежное звено. В воскресенье Кирилл Марченко, Иван Морозов и Василий Подколзин провели результативный матч против "Амура", а во вторник бодро начали игру с "Барысом". В середине первого периода тройка так здорово раскатала шайбу по чужой зоне, что Морозов оказался в одиночестве перед пустым углом. Гол в таких условиях - дело техники. Казахстанцы оперативно ответили шайбой Антона Сагадеева, но Роман Старченко переусердствовал с прессингом Александра Самонова и, посмотрев видео, судьи отменили гол.
После этого момента игра вроде бы успокоилась, но ситуацию взорвало удаление Антона Белова. Причем первыми пользу из момента выжали армейцы. Лидер КХЛ по количеству голов в меньшинстве Евгений Кетов убежал к воротам Йони Ортио и добавил себе еще одну шайбу в рекордную статистику. Разъяренный "Барыс" активнее насел на ворота Самонова и все-таки использовал большинство - идеальным щелчком от синей линии отметился Виктор Сведберг. А две минуты спустя у казахстанцев сработали еще два шведа: Линус Виделль организовал момент для Якоба Лильи и тот сравнял счет.
Защитник "Барыса" Диллон Хетерингтон за второй период ухитрился удалиться трижды. Один раз даже почетно - за драку с Артемом Швецом-Роговым, а вот еще два раза не слишком уместно. Первое меньшинство гости отстояли (хотя минуту пришлось играть втроем после удаления Фила Варона), а вот во втором случае остановить Марченко не удалось. Молодой форвард забил с "пятака" после передачи Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде голевое пиршество продолжилось. У "Барыса" снова получился шведский гол. На этот раз Линусу Виделлю хватило 50 секунд, чтобы наказать армейцев за удаление Владимира Ткачева", - говорится в тексте.
После этой игры СКА
, набрав 39 баллов, расположился на втором месте на "Западе", а "Барыс"
с 25 очками оказался на десятой строчке в Восточной конференции. Следующую игру команда Юрия Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября.