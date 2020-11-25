"Голевая перестрелка в пользу СКА". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Запада"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Голевая перестрелка в пользу СКА". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Запада"

Казахстанский клуб идет десятым на "Востоке".

"Голевая перестрелка в пользу СКА". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Запада"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Континентальная хоккейная лига на своем сайте представила обзор к матчу СКА - "Барыс", отметив, что команды устроили голевую перестрелку, которую в итоге выиграли хозяева льда.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба.

"С понедельника в Санкт-Петербурге из-за сложной эпидемиологической ситуации закрыли для посещения спортивные мероприятия, правда сделали оговорку, что запрет не распространяется на профессиональные клубы. Но на деле судьба матча между СКА и "Барысом" решалась за считанные часы до начала. Молодежка "армейцев" уже сыграла при пустых трибунах против "Академии Михайлова", а по поводу основной команды шли консультации. В итоге все закончилось благополучно для болельщиков, которые купили билеты заранее, закрывать Ледовый от публики не стали.

Зрителей, пришедшие на матч, снова увидели в деле молодежное звено. В воскресенье Кирилл Марченко, Иван Морозов и Василий Подколзин провели результативный матч против "Амура", а во вторник бодро начали игру с "Барысом". В середине первого периода тройка так здорово раскатала шайбу по чужой зоне, что Морозов оказался в одиночестве перед пустым углом. Гол в таких условиях - дело техники. Казахстанцы оперативно ответили шайбой Антона Сагадеева, но Роман Старченко переусердствовал с прессингом Александра Самонова и, посмотрев видео, судьи отменили гол.

После этого момента игра вроде бы успокоилась, но ситуацию взорвало удаление Антона Белова. Причем первыми пользу из момента выжали армейцы. Лидер КХЛ по количеству голов в меньшинстве Евгений Кетов убежал к воротам Йони Ортио и добавил себе еще одну шайбу в рекордную статистику. Разъяренный "Барыс" активнее насел на ворота Самонова и все-таки использовал большинство - идеальным щелчком от синей линии отметился Виктор Сведберг. А две минуты спустя у казахстанцев сработали еще два шведа: Линус Виделль организовал момент для Якоба Лильи и тот сравнял счет.

Защитник "Барыса" Диллон Хетерингтон за второй период ухитрился удалиться трижды. Один раз даже почетно - за драку с Артемом Швецом-Роговым, а вот еще два раза не слишком уместно. Первое меньшинство гости отстояли (хотя минуту пришлось играть втроем после удаления Фила Варона), а вот во втором случае остановить Марченко не удалось. Молодой форвард забил с "пятака" после передачи Йоонаса Кемппайнена. В третьем периоде голевое пиршество продолжилось. У "Барыса" снова получился шведский гол. На этот раз Линусу Виделлю хватило 50 секунд, чтобы наказать армейцев за удаление Владимира Ткачева", - говорится в тексте.

После этой игры СКА, набрав 39 баллов, расположился на втором месте на "Западе", а "Барыс" с 25 очками оказался на десятой строчке в Восточной конференции. Следующую игру команда Юрия Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Хоккей Барыс в КХЛ КХЛ СКА ХК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:27
Хоккей

"Голевая перестрелка в пользу СКА". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров "Запада"
Сегодня
09:00
Хоккей

"Не хотелось бы видеть такое в нашей игре". Нападающий "Барыса" - о поражении от СКА
Сегодня
07:16
Хоккей

"Пропустили нелепый четвертый гол". Тренер "Барыса" - о пятом поражении подряд в КХЛ
Сегодня
00:49
Хоккей

"Барыс" проиграл СКА в матче с дракой и незасчитанной шайбой
Сегодня
00:13
Хоккей

Защитник "Барыса" с опытом игры в НХЛ устроил драку в матче со СКА
Вчера
21:38
Хоккей

"Барыс" назвал состав на гостевой матч со СКА
Вчера
21:03
Хоккей

На рекорд с Михайлисом, или самые худшие серии "Барыса" в КХЛ
Вчера
20:27
Хоккей

Назаров снова придет в "Барыс", или кто вместо Михайлиса выведет клуб из кризиса в КХЛ
Вчера
14:11
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" со СКА
Вчера
10:45
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана промазал по пустым воротам и в гневе сломал клюшку о перекладину
Вчера
09:43
Хоккей

В "Барысе" подставили тренера - российские СМИ о скорой отставке Михайлиса и драке хоккеистов
Вчера
07:52
Хоккей

Появилось фото Блэкера после драки с хоккеистом "Барыса", где ему сломали челюсть
23 ноября
23:57
Хоккей

Андрей Назаров может снова стать главным тренером "Барыса"
23 ноября
21:57
Хоккей

Разгром или очки. Как "Барыс" во второй раз в сезоне сыграет со СКА в КХЛ
23 ноября
21:27
Хоккей

Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить "Барыс" без плей-офф в КХЛ
23 ноября
16:07
Хоккей

"Барыс" как плохое реалити-шоу. Гроза фаворитов в КХЛ превратился в сериал с проблемами
23 ноября
08:59
Хоккей

"Выпустили пар". Форвард "Барыса" - об обстановке в команде после серии поражений и драке одноклубников
23 ноября
07:36
Хоккей

"Уфимцы взяли реванш у "Барыса". КХЛ - о четвертом кряду поражении команды Михайлиса
22 ноября
23:14
Хоккей

Главный тренер "Барыса" объяснил четвертое кряду поражение
22 ноября
22:11
Хоккей

"Давно пора менять". В России высказались о драке хоккеистов "Барыса" и положении тренера
22 ноября
21:10
Хоккей

Обладатель Кубка Гагарина нашел объяснение драке хоккеистов "Барыса" на тренировке
22 ноября
20:15
Хоккей

"Будем разбираться". Михайлис прокомментировал драку между хоккеистами "Барыса" на тренировке
22 ноября
19:51
Хоккей

"Барыс" забил первым, но проиграл "Салавату Юлаеву" в матче со спорной шайбой и потерпел 4-е поражение кряду
22 ноября
19:22
Хоккей

Хоккеист "Барыса" отметился джентльменским поступком в матче КХЛ и вызвал восхищение
22 ноября
16:47
Хоккей

Названы причины и виновник драки хоккеистов "Барыса" на тренировке
22 ноября
15:26
Хоккей

"Барыс" встал на сторону канадца?". Российские СМИ - о судьбе обидчика Блэкера и решении клуба
22 ноября
15:00
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" в КХЛ
22 ноября
14:16
Хоккей

"Гнать нужно его". Вадим Краснослободцев высказался о драке на тренировке "Барыса"
22 ноября
12:16
Хоккей

"Блэкер сам спровоцировал драку". Агент Клещенко - об инциденте на тренировке "Барыса"
22 ноября
00:08
Хоккей

"Михайлис прокомментирует". В "Барысе" сделали заявление о драке хоккеистов на тренировке
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика