"Не хотелось бы видеть такое в нашей игре". Нападающий "Барыса" - о поражении от СКА

Форвард "Барыса" Линус Виделль
поделился своими эмоциями от игры со СКА
в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подчеркнув, что у команды в лучшую сторону поменялась ментальность.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась
со счетом 4:3 в пользу хозяев.
"Для нас такой матч - большой шаг вперед, особенно по сравнению с прошлыми играми. Довольны своим хоккеем, но недовольны результатом. Мы провели хорошую тренировку, здорово двигались, были очень энергичными. Заметили, что у нас в лучшую сторону поменялась ментальность. Нам удалось перенести это настроение на лед. Мы хорошо двигали шайбу, играли всей пятеркой, а не по одному. Были нацелены на ворота, но в то же время, пропустили гол в большинстве. Не хотелось бы видеть такое в нашей игре", - приводит его слова сайт
КХЛ.
После пятого поражения подряд в "регулярке" "Барыс" с 25 очками расположился на десятом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Юрия Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября.