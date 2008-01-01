"Не хотелось бы видеть такое в нашей игре". Нападающий "Барыса" - о поражении от СКА

В матче было заброшено семь шайб.

Линус Виделль. Фото ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:00
Форвард "Барыса" Линус Виделль поделился своими эмоциями от игры со СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подчеркнув, что у команды в лучшую сторону поменялась ментальность.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

"Для нас такой матч - большой шаг вперед, особенно по сравнению с прошлыми играми. Довольны своим хоккеем, но недовольны результатом. Мы провели хорошую тренировку, здорово двигались, были очень энергичными. Заметили, что у нас в лучшую сторону поменялась ментальность. Нам удалось перенести это настроение на лед. Мы хорошо двигали шайбу, играли всей пятеркой, а не по одному. Были нацелены на ворота, но в то же время, пропустили гол в большинстве. Не хотелось бы видеть такое в нашей игре", - приводит его слова сайт КХЛ.

После пятого поражения подряд в "регулярке" "Барыс" с 25 очками расположился на десятом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Юрия Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября.
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Хоккей КХЛ
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Сегодня 09:00
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