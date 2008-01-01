"Пропустили нелепый четвертый гол". Тренер "Барыса" - о пятом поражении подряд в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
прокомментировал игру со СКА
в рамках Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась
со счетом 4:3 в пользу хозяев.
"Хорошая, боевая игра. Спасибо команде за настрой, за хорошие атаки, за игру в меньшинстве. Благодарен ребятам, они молодцы. Нам не повезло, что пропустили нелепый четвертый гол. Команда была готова и игре - заряженная и мобильная. Разбирали действия СКА на установке. Обсуждали, что нужно прыгнуть выше головы, что нужно сбросить с плеч груз поражений. Мы сыграли очень прилично. В каких-то моментах переигрывали соперника, запирали их в зоне", - приводит его слова сайт
КХЛ.
После этой неудачи "Барыс" с 25 очками расположился на десятом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября.