"Пропустили нелепый четвертый гол". Тренер "Барыса" - о пятом поражении подряд в КХЛ

Следующая игра пройдет 29 ноября.

Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:16
Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал игру со СКА в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

"Хорошая, боевая игра. Спасибо команде за настрой, за хорошие атаки, за игру в меньшинстве. Благодарен ребятам, они молодцы. Нам не повезло, что пропустили нелепый четвертый гол. Команда была готова и игре - заряженная и мобильная. Разбирали действия СКА на установке. Обсуждали, что нужно прыгнуть выше головы, что нужно сбросить с плеч груз поражений. Мы сыграли очень прилично. В каких-то моментах переигрывали соперника, запирали их в зоне", - приводит его слова сайт КХЛ.

После этой неудачи "Барыс" с 25 очками расположился на десятом месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Михайлиса проведет на своем льду с московским "Спартаком" 29 ноября.
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Хоккей КХЛ Барыс в КХЛ СКА ХК Михайлис Юрий
Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:16
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