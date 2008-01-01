На рекорд с Михайлисом, или самые худшие серии "Барыса" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" вместе с Юрием Михайлисом проиграл четыре матча подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но столичная команда еще не приблизилась к худшей своей серии в турнире. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
15 ноября "Барыс" проиграл минскому "Динамо" на своем льду, а после еще трех поражений выпал из топ-8 на "Востоке". Сегодня, 24 ноября, казахстанская команда сыграет со СКА, и если проиграет, то вплотную приблизится к своим антирекордам.
Самые длительные серии поражений "Барыса" в КХЛ
1. Девять поражений - с 20 декабря 2017 по 16 января 2018 года;
2. Восемь поражений - с 14 ноября по 4 декабря 2014 года;
3. По семь поражений - с 24 сентября по 7 октября 2009 года и с 15 ноября по 3 декабря 2017 года;
4. По шесть поражений - с 30 января по 22 февраля 2009 года, с 9 декабря по 27 декабря 2009 года и с 19 ноября по 3 декабря 2010 года.
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Добавим, что перед сегодняшним матчем казахстанская команда с 25 очками идет девятой на "Востоке", а россияне набрали 37 баллов и расположились вторыми на "Западе". Игру покажут в прямом эфире.
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