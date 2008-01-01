Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" со СКА

Сегодня, 24 ноября, казахстанский "Барыс" проведет заключительный матч выездной серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Команда Юрия Михайлиса сыграет в Санкт-Петербурге против местного СКА. Начало игры - в 22:30 по времени Нур-Султана.



В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

В таблице Восточной конференции "Барыс" располагается на девятой позиции, набрав 25 очков в 25 играх.

СКА на десять очков отстает от ЦСКА в таблице "Запада", занимая вторую позицию в конференции. В начале октября хозяева "Барыс Арены" были сильнее по итогам серии послематчевых бросков - 3:2 Б.