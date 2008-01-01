Назаров снова придет в "Барыс", или кто вместо Михайлиса выведет клуб из кризиса в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" может сменить главного тренера перед продолжением борьбы за плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О кандидатах, которых предлагают на позицию Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.



Ранее появилось предположение, что к руководству в "Барысе" могут пригласить свободных специалистов. Первым кандидатом является Андрей Назаров, который уже работал в Казахстане. Жесткий, если не сказать, агрессивный тренер, и он мог бы навести порядок в "Барысе". О российском тренере можно сказать, что у него диалог короткий.







Вряд ли с Назаровым казахстанский клуб будет бороться за что-то серьезное, помимо попадания в плей-офф. С другой стороны, ресурс "Барыса", скорее всего, только на это и способен. Но может и Назаров не спасти: как мы помним, он только один раз из двух попыток вывел столичную команду в Кубок Гагарина. Но больше его карьера в Казахстане ассоциируется драками Дамира Рыспаева и скандальными перфомансами.



Андрей Мартемьянов - предложенный второй кандидат, работал в "Автомобилисте", когда в Екатеринбурге начали выстраивать суперклуб. Специалист получил кредит доверия и очень квалифицированных исполнителей. Но главную цель они не выполнили, хоть и запомнились отличными камбэками и яркими победами. Возможно, смог бы тренер что-то такое сделать в Нур-Султане.



Мало кто помнит, но в сезоне-2017/2018 скромный "Амур" под руководством Мартемьянова выиграл борьбу за восьмое место на "Востоке" у "Сибири", а "Барыс" второй раз в истории остался без Кубка Гагарина. Хабаровчане дали бой "Ак Барсу", а в следующем сезоне российский тренер начинал в Екатеринбурге. Может быть, "Барыс" - это его шанс на возобновление полноценной карьеры.







"Барыс" - это ведь не боевая единица, как ее представляет Назаров, а коллектив, способный показывать атакующий хоккей. В этом смысле кандидатура Мартемьянова смотрится интереснее, чем приезд Назарова. А вот Сергей Зубов, известный защитник из НХЛ, выглядит аутсайдером в этом трио. Все-таки его тренерские успехи не так известны в Казахстане, как работа Назарова с Мартемьяновым.



Зубов поработал в "Сочи" и дважды уверенно вышел в Кубок Гагарина. Также он трудился в тренерских штабах ЦСКА и СКА, но как у него пойдет за пределами России? Все-таки "Барыс", с его подходом к комплектованию команды и задачами - это не команда из Москвы или курортного Сочи. Зубов, конечно, умеет выводить подопечных в плей-офф, но в Казахстане нужен кризис-менеджер. Вряд ли им станет известный защитник.



Наш выбор: Андрей Мартемьянов



Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить "Барыс" без плей-офф в КХЛ



Напомним, казахстанский "Барыс" проиграл четыре матча подряд и откатился на девятое место в Восточной конференции. Сегодня, 24 ноября, подопечные Михайлиса сыграют в гостях со СКА, а затем пять игр проведут в Нур-Султане. В случае неудачи казахстанцы могут потерять шанс на плей-офф.