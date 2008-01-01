Хоккеист сборной Казахстана промазал по пустым воротам и в гневе сломал клюшку о перекладину

Нападающий казанского "Ак Барса" Найджел Доус рассказал, зачем сломал клюшку о перекладину ворот в гостевом матче против омского "Авангарда" (0:3). Об этом сообщает "Шайба.kz".

- Были пустые ворота передо мной. Я был очень расстроен тем, что не забил. "Авангард" хорошо начал, лучше катался. Мы чаще ошибались. Думаю, первый период был ключевым в этой игре. Мы его проиграли. Знали, что у соперника лучшее большинство в лиге. Но мы сами мало бросали, не создавали моментов у ворот "Авангарда". Лично я также должен улучшать свою игру в большинстве, - отметил хоккеист.

В текущем сезоне в активе 35-летнего форварда сборной Казахстана 16 (9+7) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ.