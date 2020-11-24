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В "Барысе" подставили тренера - российские СМИ о скорой отставке Михайлиса и драке хоккеистов

У команды серия из четырех поражений.

В "Барысе" подставили тренера - российские СМИ о скорой отставке Михайлиса и драке хоккеистов
Юрий Михайлис. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Российский спортивный сайт "Чемпионат" попытался разобраться в текущем положении дел в казахстанском "Барысе", в котором произошла драка хоккеистов на тренировке и назрела отставка главного тренера Юрия Михайлиса.

"Драка на тренировке – не самое страшное для "Барыса". Хуже, что в клубе есть предатели и непрофессионалы

Никита Клещенко из-за чего-то повздорил с Джесси Блэкером и вырубил того одним могучим ударом. Видео эпизода, записанное на внутренние камеры стадиона, каким-то образом попало в Сеть, и тут уже скандала было не избежать.

Последовавшее затем поражение "Барыса" в Уфе подлило масла в огонь. Отовсюду только и слышно, что в казахстанском коллективе ужасная атмосфера, и виноват в этом главный тренер Юрий Михайлис. Вероятно, внутренние проблемы "Барыса" существуют, и не маленькие, а наставник совершенно не контролирует команду. Но это было ясно и до драки на тренировке – просто посмотрите на игру "Барыса" в последних матчах.

А вот в самом факте конфликта Клещенко и Блэкера, на мой взгляд, нет ничего страшного. Да, россиянин не рассчитал силу удара, отправив одноклубника в нокаут, поэтому получилось особенно резонансно. Но противоречия между партнерами по команде возникают регулярно, здесь нельзя не согласиться с Михайлисом-старшим. 

Хоккейный агент Вячеслав Борисов, представляющий интересы Клещенко, заявил, что СМИ в этой ситуации сделали из мухи слона. Однако мои коллеги ведь ничего не выдумывали, а просто оперировали фактами. Видео-то есть в открытом доступе! Во всей этой шумихе вокруг "Барыса" виноваты другие люди. Во-первых, тот человек, кто слил запись в интернет. Это настоящее предательство, ну или банальное желание хайпануть. Увы, сейчас этим модно оправдывать самые скотские вещи. Во-вторых, очень слабо сработала пресс-служба «Барыса». Она обязана была взять удар на себя: сразу же выпустить пресс-релиз с официальным комментарием и закрыть эту тему для журналистов. Вместо этого в клубе взяли и перекинули ответственность на Юрия Михайлиса, у которого и без того сейчас куча проблем.

В результате за сутки у общественности подогрелся интерес к пресс-конференции в Уфе, первый же вопрос наставнику "Барыса" прилетел не по игре, а по инциденту, но тренер решил спустить ситуацию на тормозах. И правильно сделал, что не вынес остатки сора из избы! Но после интригующего заявления пресс-службы все ждали чуть ли не подробного разбора этой драки от Михайлиса, а скупой комментарий наставника в очередной раз выставил его в невыгодном свете перед журналистами. Ну и зачем было так подставлять тренера? Нельзя было сразу выложить сухое официальное сообщение с правильно расставленными акцентами? Очень непрофессионально.

Сейчас вокруг "Барыса" очень нездоровый фон, но это уже вина не только тренера и команды. Юрию Михайлису, который, напомню, дебютант КХЛ, будет очень сложно поправить ситуацию, к тому же спокойно работать ему сейчас никто не даст", - написал журналист Лев Лукин.

Позже его коллега Иван Богун отметил, что Михайлис изначально был обречен на провал в "Барысе". Сообщается, что столичный клуб уже начал искать ему замену, назывались даже имена кандидатов.

"И назначение местного специалиста изначально выглядело сомнительно хотя бы из-за отсутствия у него как такого опыта работы главным в вертикали КХЛ/ВХЛ: Михайлис шесть лет работал главным в фарм-клубе "Барыса" "Номаде", который переместился из чемпионата Казахстана в "вышку" только в прошлом сезоне и финишировал в общей таблице лишь 27-ым. Не легковат ли багаж для сменщика одного из лучших тренеров КХЛ, ради которого местные болельщики перепевали бессмертный хит группы "Жуки"? Тем более в ситуации, когда вслед за Скабелкой столицу Казахстана покинули сразу 3 опоры, на которых зиждилась выстроенная им в "Барысе" конструкция - первый центр Корбэн Найт, основной голкипер Эдди Паскуале и ключевой защитник Атте Охтамаа.

Во многом Михайлис-старший стал заложником планки, заданной белорусом, показавшим, что можно выигрывать дивизион не только с помощью кучи легионеров, но и за счет отлаженной системы, где местные хоккеисты не смотрелись инородными телами. Да, у Скабелки, как и любого его предшественника, была россыпь качественных североамериканцев, которые в 80 процентов случаев определяли результат. Но, как минимум, в заслугу нового тренера "Локомотива" можно поставить то, что при нем несколько сократилось классовое неравенство между иностранцами и казахстанцами и увеличился вклад вторых в общекомандный результат. Пусть те же Шестаков, Акользин, Сагадеев и Петухов не отгружали шайбы пачками, но были моторчиками, которые все время играли в давление и поддерживали невероятно глубокий прессинг "Барыса". Да и стоит ли напоминать, что сын действующего рулевого нур-султанцев Никита вышел на новый уровень именно при Скабелке. (...)

Сейчас все идет к тому, что Михайлис отправится в отставку уже до начала декабря. У "Барыса" четыре поражения подряд, а впереди СКА и выбравшийся из кризиса "Спартак". Поверить в случайную утечку видео с тренировки невозможно и похоже руководство клуба просто готовит нас к первой отставке на "Востоке". Только кто сможет взяться за кризисную команду из Нур-Султана, памятуя, как долго в столице выбирали главного тренера весной?", - добавил автор.


Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/article-4196949-pochemu-andrej-martemjanov--idealnyj-kandidat-na-post-glavnogo-trenera-barysa.html?utm_source=copypaste 

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/article-4196995-chto-proishodit-v-khl-insajdy-fakty-nepopuljarnye-mnenija-23-nojabrja-2020-goda.html?utm_source=copypaste
Драка на тренировке – не самое страшное для «Барыса». Хуже, что в клубе есть предатели и непрофессионалы
Главное событие минувшей недели – инцидент на тренировке «Барыса». Никита Клещенко из-за чего-то повздорил с Джесси Блэкером и вырубил того одним могучим ударом. Видео эпизода, записанное на внутренние камеры стадиона, каким-то образом попало в Сеть, и тут уже скандала было не избежать.



Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/hockey/article-4196995-chto-proishodit-v-khl-insajdy-fakty-nepopuljarnye-mnenija-23-nojabrja-2020-goda.html?utm_source=copypaste

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Михайлис Юрий КХЛ

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