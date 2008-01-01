Появилось фото Блэкера после драки с хоккеистом "Барыса", где ему сломали челюсть

Мелисса Блэкер, жена защитника "Барыса" Джесси Блэкера, опубликовала в соцсетях фотографию мужа после драки с одноклубником Никитой Клещенко. Об этом сообщает "Шайба.kz".

Инцидент произошел на тренировке команды. В результате драки канадцу сломали челюсть и игрок выбыл на неопределенный срок.

По словам супруги хоккеиста, сначала они решили самостоятельно искать врача, чтобы вправить челюсть. Однако затем подключился "Барыс" и помог найти дантиста. Блэкеру уже наложили шину и игрок чувствует себя хорошо.

Сам Блэкер также обратился к болельщикам: "Спасибо всем за добрые пожелания".

Добавим, что Блэкер и Клещенко не полетели с командый на выездную серию, а главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис назвал инцидент с дракой "рабочей обстановкой".