Андрей Назаров может снова стать главным тренером "Барыса"

ХК "Барыс" в ближайшее время может расстаться с главным тренером Юрием Михайлисом, сообщает телеграм-канал "Хоккей без зрителей".

По данным паблика, у руководство клуба, которое недовольно работой казахстанского специалиста, уже имеется шорт-лист претендентов, одним из которых является бывший наставник "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Назаров. Другими кандидатами являются россияне Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов.

"Руководство "Барыса" не устраивают нынешние результаты команды. Юрий Михайлис "теряет" коллектив, на тренировках дерутся игроки, а поражения следуют одно за другим.

По нашей информации, помимо бывшего главного тренера "Барыса" и сборной Казахстана Андрея Назарова, в шорт-листе "барсов" также находятся Сергей Зубов и Андрей Мартемьянов. А вот Алексей Кудашов, получавший предложение от казахстанской команды, отказался ее возглавить", - пишет канал.

Напомним, серия поражений "Барыса" составляет четыре матча. Также перед последней встречей на тренировке возник конфликт между игроками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером. У последнего сломана челюсть.