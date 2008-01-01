Разгром или очки. Как "Барыс" во второй раз в сезоне сыграет со СКА в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл первую половину матча у СКА из Санкт-Петербурга, а потом уверенную упустил победу и поделился очками с российской командой на старте нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Некоторые моменты одного из самых неудачных противостояний для подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



Голы Антона Сагадеева, Даррена Дица и Романа Старченко принесли казахстанской команде победу после девяти поражений подряд. До успеха команды Михайлиса столичный клуб не мог выиграть у соперника пять лет, а в октябре текущего года набрал сразу два очка (3:2 Б).



Всего пять побед в 24 матчах и ни одной официальной победы на гостевом льду. Если не брать в расчет выигрыш, когда игру перенесли из Нур-Султана в Санкт-Петербург, то максимальный гостевой результат "Барыса" - это три поражения по буллитам. Все пять побед казахстанская команда одержала на своей площадке.



Скорее всего, серия продолжится. СКА победил в пяти из шести последних встреч, а "Барыс" потерпел четыре поражения подряд. У казахстанской команды набрано всего три очка из десяти возможных перед визитом в Санкт-Петербург. В пяти последних гостевых играх со СКА "Барыс" пропустил 33 гола.



Пропущено семь и два раза по девять голов. Способен на такое СКА и в этом сезоне, ведь соперники пропускали от питерской команды пять, шесть и восемь голов. Если пять голов было отгружено "Авангарду", который борется за победу на "Востоке", то чего ждать "Барысу"? Скорее всего, Йони Ортио или Хенрик Карлссон снова пропустят на уровне ярославского разгрома (2:7).



Добавим, что матч СКА с "Барысом" пройдет завтра, 24 ноября. Казахстанская команда с 25 очками идет девятой на "Востоке", а россияне набрали 37 баллов и расположились вторыми на "Западе". До выездной серии подрались два игрока "Барыса" и оба были отстранены от матчей.



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