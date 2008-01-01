Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить "Барыс" без плей-офф в КХЛ

Четыре поражения подряд вывели "Барыс" из восьмерки сильнейших клубов Восточной конференции КХЛ, а в начале декабря он может серьезно отстать от конкурентов по борьбе за выход в плей-офф. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Подопечные Юрия Михайлиса не только с 25 очками откатились на девятое место на "Востоке", но и практически дали соперникам ликвидировать запас по проведенным матчам. У столичной команды 25 игр, а у конкурентов по 27-28. Еще пара неудачных игр - и команды подравняются не только по набранным баллам, но и по сыгранным встречам.



Чем же еще опасна турнирная ситуация для "Барыса"? Казахстанцы попали в затянувшуюся серию поражений, а нижестоящий "Амур" (24 очка) победил "Металлург" с "Авангардом". Пока "Барыс" забивает соперниками по одной-две шайбы, нижегородское "Торпедо" (25 очков) пять голов отправило в ворота "Ак Барса", а еще победило в овертайме "Автомобилист".







После двух подряд домашних побед над "Металлургом" и "Торпедо" на выезд отправляется новосибирская "Сибирь" (25 очков), которая сместила "Барыс" с восьмого места за счет большего количества побед в основное время. СКА, "Спартак" и "Локомотив" - три команды, которые идут в топ-6 на "Западе" и станут ближайшими соперниками "Барыса".



Есть в этой группе и "Сочи", аутсайдер соседней конференции. Как показывает практика, тут у "Барыса" будут шансы на успех, ведь с клубами из нижней части таблицы казахстанская команда способна взять очки. Дальше будет сложнее. "Торпедо" (два раза"), "Трактор", "Куньлунь" и "Авангард" - непростая связка, где обязательно нужно отбирать очки.



"Амур", "Сибирь" и "Металлург". С этим трио казахстанская команда встретится прямо перед наступлением 2021 года. Все они - прямые конкуренты за места в плей-офф и вряд ли просто так отдадут хотя бы балл. Таким образом, если "Барыс" резко не исправит ситуацию и не начнет биться на льду, то уже в ближайшие полтора месяца он может распрощаться с выходом в Кубок Гагарина.



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Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет завтра, 24 ноября, в Санкт-Петербурге, где сыграет со СКА. Казахстанская команда с 25 очками идет девятой на "Востоке", а россияне набрали 37 баллов и расположились вторыми на "Западе". До выездной серии подрались два игрока "Барыса", оба были отстранены от матчей.